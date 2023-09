El papa y Biden, entre otras personalidades, lamentaron tragedia tras terremoto en Marruecos

El recuento de víctimas del terremoto que azotó a Marruecos ascendía a las 10 a.m. hora local de hoy a 820 muertos y 672 heridos, entre ellos 250 de carácter grave.



Según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí, la provincia con más fallecidos registrado es Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con 394 fallecidos, seguida de Taroudant (271 víctimas mortales), Chichaoua (91 fallecidos), Ouarzazate (31), Marrakech (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) y Al Youssufia (1).

Distintos líderes mundiales se han pronunciado al respecto de esta catástrofe que azota al país africano. El papa Francisco expresó su dolor y solidaridad, a través de un telegrama enviado en nombre del pontífice por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

Francisco garantiza "sus oraciones ante esta catástrofe natural" y se muestra "entristecido por este acontecimiento" y expresa su "profunda solidaridad con quienes están tocados en la carne y en el corazón por esta tragedia: reza por el descanso de los difuntos, por la curación de los heridos y por el consuelo de quienes lloran la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares", se lee en el comunicado.

Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ofreció desde Nueva Dheli, donde se celebra la cumbre del G20, ayuda al pueblo marroquí. El mandatario estadounidense dijo en un comunicado que se siente "profundamente entristecido" por la pérdida de vidas y la devastación causada por el terremoto en Marruecos.

Además, aseguró que su Gobierno está en contacto con funcionarios marroquíes y se encuentra trabajando con "celeridad" para asegurar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el país africano.

Entre tanto, el rey de España, Felipe VI, envió este sábado un telegrama al rey de Marruecos, Mohamed VI, para expresarle el "más profundo sentimiento de dolor" de los españoles por el "violento" terremoto.

"Estoy desolado al recibir la noticia del violento terremoto que ha afectado a la localidad de Ighil y al suroeste de vuestro país y que ha causado un elevadísimo número de víctimas mortales y heridos y deseo haceros llegar, en mi nombre, en el del Gobierno y en el del pueblo español, nuestro más profundo sentimiento de dolor por las terribles consecuencias de este desastre así como nuestras condolencias más sentidas", escribió en un telegrama.

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó a través de su cuenta de X: "estamos todos conmocionados tras el terrible seísmo en Marruecos. Francia está lista para ayudar con los primeros auxilios." También envió su solidaridad con el pueblo marroquí y un pensamiento emocionado para las víctimas y sus familias la ministra de Exteriores gala, Catherine Colonna.

Incluso el líder ruso, Vladimir Putin, envió desde el Kremlin, un telegrama lamentando este hecho, en el que dijo que "Rusia comparte las experiencias y el dolor del pueblo amigo de Marruecos".