El Parlamento venezolano extiende consultas para la elaboración de calendario electoral

La Asamblea Nacional de Venezuela extenderá hasta la semana que viene la jornada de consultas para la elaboración de una propuesta de calendario electoral para los comicios presidenciales que serán este año, pero que aún no tienen fecha definida, informaron este viernes a EFE fuentes legislativas.



Las reuniones para la construcción de esta propuesta, que iniciaron el lunes y que estaba previsto que terminaran hoy, se extenderán, al menos, hasta el próximo miércoles, cuando acabará el festivo de Carnaval en el país.

Lea: Avioneta se estrella en autopista de Florida: hay víctimas mortales



En el marco de estas consultas, la AN se reunió con representantes de organizaciones religiosas que propusieron, según un comunicado del Legislativo, la incorporación de la juventud a los procesos electorales y la invitación de representantes religiosos de otras naciones como observadores de los comicios.



Además, plantearon "la inscripción en el Registro Electoral Permanente de nuevos votantes, la actualización del padrón electoral y la agilización de los trámites de cedulación a través de operativos móviles".



El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, quien coordinó la consulta con este sector, anunció que la próxima semana se presentará ante la plenaria del Legislativo el conjunto de ideas planteadas por los representantes religiosos.

Consulte: Biden responde al fiscal que investigó la retención de documentos: "Mi memoria está bien"



Los diputados de la AN han recibido los aportes del sector académico, cultural y científico, así como de representantes empresariales y de la sociedad civil para la elaboración de este calendario que, posteriormente, será presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE).



El proceso de consulta liderado por el Legislativo ha sido cuestionado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, que no participa en estas reuniones y que cree que el Gobierno pretende diseñar unos comicios antidemocráticos.



La PUD ha denunciado la violación de acuerdos por parte del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036.