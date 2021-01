El perro más alto del mundo murió a sus 8 años

Claire Stoneman, en medio de la nostalgia por la muerte de su perrito, dijo que en paralelo con lo grande en tamaño, Freddy también tenía el corazón y el amor más grande. “Un perro completamente cariñoso, que era alimentado con la mano. Era único en un millón y amado por el mundo entero", señaló.

World's tallest dog dies: Freddy the 7ft 5in Great Dane dies at his UK home as owner pays tribute to 'my one-in-a-million, loved by the entire world'

Guinness World Record holder Freddy died aged eight at his home in Essex

Gentle giant stood at more than 7ft tall on his hind legs pic.twitter.com/QLI38jRshk