El presidente Trump y su esposa dan positivo para coronavirus

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo en una prueba de coronavirus .

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

"Esta noche, Melania y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! ", escribió el presidente de los Estados Unidos.



Minutos antes había anunciado su decisión de entrar a cuarentena junto con su esposa luego de conocer el resultado de una de sus más cercanas asistentes "Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID-19. ¡Terrible! La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!", anunció Trump en Twitter.



Los analistas políticos indican que esta situación podría tener repercusiones en la campaña electoral a pocas semanas de las votaciones.

El presidente Trump tiene 74 años, aunque permanezca asintomático deberá estar aislado en la Casa Blanca por un período de tiempo desconocido y podría no asistir a los dos próximos debates, lo cual plantea un nuevo panorama de cara a su posible reelección.



Por su parte, la Casa Banca no ha proporcionado más detalles sobre la cuarentena de Trump, que este viernes tenía previsto viajar al estado de la Florida para llevar a cabo un mitin de campaña, de momento tampoco se conoce cual será el futuro o la nueva estrategia política para continuar en campaña.