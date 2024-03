El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, renuncia al cargo

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, anunció sorpresivamente su renuncia al cargo por motivos tanto políticos como personales, según él mismo lo confirmó durante un emotivo discurso en el que anunció su dimisión.

Rodeado de algunos de sus políticos de confianza, Varadkar dijo que ya no era apto para continuar en el cargo. "Una parte del liderazgo es saber cuándo ha llegado el momento de pasar el testigo a otra persona y luego tener el coraje para hacerlo. Ese momento es ahora. Así que dimitiré como presidente y líder de Fine Gael a partir de hoy y dimitiré como taoiseach tan pronto como mi sucesor pueda asumir ese cargo", dijo.

Este año, a inicios del mes de junio serán las elecciones generales en el país británico. Varadkar siente que su dimisión es un paso para fortalecer su partido con miras a los comicios. "Sobre todo, creo que la reelección de este gobierno tripartito será lo correcto para el futuro de nuestro país, ya que continuará haciéndonos avanzar, protegiendo todo lo que se ha logrado y construyendo sobre ello", afirmó.

Varadkar, quien era el taoiseach, que es como se le conoce a la figura de primer ministro, había estado en el poder durante los últimos siete años, pero siente que ya ha sido suficiente. "Hay colegas leales y buenos amigos que participan en las elecciones locales y europeas. Y quiero darles la mejor oportunidad posible. Y creo que tienen más posibilidades con un nuevo líder", comentó.

En su discurso, de unos dos minutos, el taoiseach hizo una reflexión sobre la dicotomía de ser político y ser humano. "He aprendido mucho sobre tantas cosas, he conocido a tanta gente que nunca habría conocido, he estado en lugares que nunca habría visto, tanto en casa como en el extranjero. Y estoy profundamente agradecido por ello y, a pesar de los desafíos, recomendaría de todo corazón una carrera en política a cualquiera que esté considerando hacerlo. Sin embargo, los políticos somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones. Lo damos todo hasta que no podemos más. Y luego tenemos que seguir adelante", sostuvo.

Por su parte. Micheál Martin, ministro de Exteriores irlandés, no estuvo conforme con la decisión de su ahora exjefe.

"Eso crea estabilidad, evita la toma de decisiones a corto plazo y da un mejor enfoque político que una carrera electoral a corto plazo", dijo al medio RTE.