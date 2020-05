"El que tenga carro que lo pare o lo venda": Pandémica escasez de gasolina en Venezuela

Al igual que Francis Núñez, de 38 años, quien junto con su hijo espera impacientemente en la fila, en lo que es su tercer intento por abastecerse.

“Uno puede pasar hasta dos días completos (en fila) y con suerte que no te echen gasolina. Puede que el guardia te diga, no te puedo pasar y pierdes toda tu noche y todo tu día”, lamenta.

Los venezolanos se enfrentan a muchas restricciones para poder surtirse de combustible. Pico y placa, toque de queda en algunas regiones, tener salvoconductos, incluso restricción en la cantidad de litros de combustible a surtir; todo esto ha generado distorsiones.

“Ellos te ponen un límite de litros, uno es el que tiene que cuadrar con el bombero (surtidor) para que te ponga un poquito más de gasolina o te llenen el tanque full y eso es en divisas, no en soberanos (Bolívares) o con una arepa”, apuntó.

Hasta hace unos meses, llenar un tanque de 40 litros a precio oficial representaba un centavo de dólar, pero hoy, con la venta ilegal instaurada, por los mismos 40 litros, un venezolano tendría que desembolsar entre 40 y 100 dólares. El precio por cada litro que ofrecen los “bachaqueros” oscila entre los 2 y 4 dólares, mayor a los de Hong Kong, que con $2,15 ostenta la tasa más alta por cada litro de combustible.

“Me lo han ofrecido hasta en tres y cuatro dólares, que es un riesgo porque se dice que la mezclan con agua, y no sabes si después sale más caro. Prefiero hacer mi cola, los pocos dólares que uno tiene guardado uno los saca para comer”, relata Carlos Daniel Salazar, un joven de 24 años que acompañó a su madre en esta experiencia.

“Me la han ofrecido en $2, no lo puedo pagar y prefiero calarme mi cola, si no puedo surtir esperaré a la próxima semana”, contó Deymar Contreras quien está obligada a surtir combustible porque su esposo tiene una discapacidad y es imprescindible que su vehículo esté funcionando para poder transportarlo.

Un “negocio redondo” auspiciado por quienes custodian las estaciones de servicios, según denuncian los conductores, señalando a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, policías y los llamados colectivos, grupos del chavismo que tiene carta blanca para el control de las gasolineras.

“Ellos, en vez de apoyar que esta vaina no siga pasando, lo que apoyan es la sinvergüenzura, eso es real para ellos”, denuncia Joseph Perdomo, quien resalta entre los carros, con una pequeña moto.

“Esto es decepcionante, es como ver a una persona comiendo de la basura. Calarse una cola a ver si uno tanquea, es un insulto”, remarca, y cree que la situación se agudizará. “Yo parto de la lógica, todo lo malo que ha llegado a Venezuela, ha llegado para quedarse”, enfatizó.

Muchos tienen esta misma percepción por lo que ya se preparan para vivir una nueva realidad. “Esto cada día va para peor (...) El que tenga carro, que lo pare o lo venda”, dice, entre suspiros, Francis Núñez, mientras que Carlos Daniel Salazar es más pesimista.

“Vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que caminar, porque ni siquiera podemos comprarnos una bicicleta porque es costosa. Esto va para largo”, acotó.