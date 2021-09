El 'rebusque digital' en Venezuela con videojuegos de criptomoneda

Y es que existen los dueños de Axies, que deben invertir entre 600 y 1.200 dólares y están los becados, que juegan con figuras “prestadas” y comparten la ganancia, como es su caso.

“Supe de Axie por una amiga que vive en Argentina y me explicó como era todo. No invertí nada, entré por la modalidad de becado, a mí me prestaron tres Axies y empecé a jugar diariamente para generar el mínimo diario”, relata.

Destaca que puede ganar unos 90 dólares mensuales jugando unas dos horas diarias, esto debido al acuerdo con el dueño de las criaturas que divide ganancias a 50 %.

Le puede interesar: Delegados de Maduro deciden reanudar diálogos con la oposición en México

“90 dólares que son dinero, comparado con los cuatro dólares que puede ganar un trabajador al mes. Y si tienes más de una beca ya podrás ir sumando, esto es si te becan con el 50 % (...) He visto que aquí en Venezuela hay mucha gente que beca por menos, con 40 %, 30 % e incluso hasta por 20 %”, resalta.

Pero también recuerda que en Venezuela hay variables como los apagones y la lentitud del internet, catalogado como uno de los peores del mundo.

“Si vives en un sitio donde solo tienes luz dos veces al día y tu conexión a internet es muy limitada, o dependes de los datos, no es rentable. Se va a frustrar y nunca va a poder lograr los requerimientos mínimos”, acota.

A pesar de esto, Venezuela es el segundo país con más jugadores de Axie Infinity, con unos seis mil, de los 111 mil que calculan paginas especializadas. Solo es superada por Filipinas, con unos 44 mil usuarios.

Luis González, economista venezolano con maestría en Marketing destaca que esto no es casualidad, sino que se traduce en la búsqueda contantes de ingresos frente a una crisis que acumula años.

“Venezuela logró ser el segundo país que juega Axie, pero no solo este, también la mayoría de los juegos NFT, como “Plants Vs. Undead” también muy famoso, y esto es porque las crisis y la situación económica ha provocado que el venezolano tenga que adaptarse, sobre todos los jóvenes que han entendido esto como una oportunidad de negocios”, expresa.

Incluso asegura que hasta los venezolanos que se arriesgan a invertir dinero en este tipo de aplicación, tienen garantizado un retorno.

“La inversión normalmente se estima recuperarla en tres meses y por cada mes podría obtenerse entre $250 y $350”, asegura, al tiempo que recuerda que, como cualquier negocio, mientras más dinero inviertan los dueños de Axies, las posibilidades de ganancias aumentan porque se tienen figuras de mejores características y competitivas.

Agrega además que Venezuela está entre los cinco países con mayores transacciones con criptomonedas realiza en el mundo.