El volcán Kilauea, de los más activos del mundo, entra en erupción en Hawai

El volcán Kilauea en Hawai, uno de los más activos del mundo, entró en erupción este jueves, aunque según proyecciones su lava está limitada al cráter central y no amenaza a las regiones habitadas, según indicaron las autoridades en las últimas horas.

"Las fuentes de lava alcanzaron la altura de un edificio de cinco pisos", indicó el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) en Twitter, junto a un video.

Lava fountains reach height of a 5-story building as #KilaueaErupts . Beginning Sep 29, lava fountains appeared on surface of the lava lake within Halema‘uma‘u crater. Video shows dominant fountain south of the lake center. Stay informed, track conditions: https://t.co/KnJNFVUVM7 pic.twitter.com/us0iVjqizx

Kīlauea’s eruption continues through the night! And where you find lava, you'll also find volcanologists making observations and collecting data. Activity is still confined to a crater that is within the closed area of Kīlauea’s summit. #KilaueaErupts #Kilauea pic.twitter.com/4taQXgpok4