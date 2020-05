El volcán más grande y caliente del mundo, apenas fue descubierto en Hawái

Científicos anunciaron el reciente descubrimiento de un volcán en Hawái, el cual ha sido catalogado como el más grande y caliente en todo el mundo.

Tras este reciente hallazgo, el volcán Mauna Loa, también ubicado en Hawái, pasa a segundo lugar, tras ser destronado por el ahora llamado Pūhāhonu.

Lea aquí: Revelan desgarradores detalles de la autopsia a Kobe Bryant

Los expertos explicaron que este volcán presenta dos tercios de su volumen sumergidos bajo el agua, esto debido al gran peso.

Según revelaron los geólogos y vulcanólogos de la Universidad de Hawái (EE.UU.) que conforman el equipo que descubrió este volcán, en principio creían que se trataba de dos islas que se asomaban sobre las olas.

Sin embargo, tras la investigación, lograron determinar que en realidad se trataba de las cimas de un volcán masivo que cuenta con 150.000 kilómetros cúbicos de roca. Es por esto que destrona al Mauna Loa, considerado hasta ahora como el mayor volcán del mundo, que tiene 83.000 kilómetros cúbicos de roca.

Además, se determinó que este volcán solo expone un tercio de su tamaño, ya que el resto, debido a su gran peso, se ha ido hundiendo a lo largo de los años, quedando gran parte del mismo sumergido bajo una acumulación de escombros, coral roto y distinto material que se ha ido erosionando desde el pico.

Le puede interesar: Tormenta tropical Arthur avanza rumbo a Carolina del Norte, EE.UU.

Pese a que su gran nivel no se encuentra expuesto, los investigadores comprobaron su tamaño inspeccionando el fondo del océano, cuanto tiene sumergido en la profundidad.

Este volcán ha recibido por parte de los hawaianos el nombre de Pūhāhon, el cual traduce "tortuga que se levanta para respirar".



🌋 The largest and hottest shield volcano on Earth was revealed by @soestnews researchers - A team of volcanologists and ocean explorers used evidence to determine #Puhahonu now holds this distinction ➡️ https://t.co/zA6edGEby0 #UHMResearch pic.twitter.com/gLxEltK7aN