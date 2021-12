Elecciones en Chile: entre polarización e incertidumbre a pocas horas de la segunda vuelta

Este domingo los chilenos acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente entre dos opciones que reflejan pensamientos diferentes liderados por los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric.

En diálogo con RCN Radio, el profesor Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, manifestó que "el clima político muestra que la candidatura de Gabriel Boric estaría en una mayor ventaja sobre la del candidato conservador José Antonio Kast".

También puede leer: Van 19 ciudadanos extranjeros inadmitidos en Colombia por no presentar carné de vacunación

Sin embargo, consideró que "hay muchos sondeos que circulan en redes y eso muestra una tendencia favorable hacia la candidatura de Gabriel Boric", por cuanto "existe un fenómeno que se llama el espiral del silencio o voto oculto".

Una tendencia que revela que "mucha gente no está expresando su opción y eso puede suceder como lo que pasó en Colombia con el plebiscito", dijo Moreno, al tiempo que agregó que "no podemos descartar el efecto de este voto vergonzante, no tenemos mediciones".