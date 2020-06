Una elefante preñada sucumbió después de haber consumido una fruta, probablemente una piña, llena de petardos en el sur de India, según anunciaron las autoridades.

El elefante salvaje se había aventurado el 27 de mayo en un pueblo cerca del Parque Nacional de Silent Valley en el estado de Kerala cuando comió la fruta amañada.

"La piña llena de petardos explotó en su boca, causándole graves heridas", dijo Surendra Kumar, alto responsable de la protección de la fauna de Kerala.

Los aldeanos de la zona utilizan a menudo frutas amañadas para proteger sus cultivos de la fauna silvestre. Otros utilizan fuegos artificiales o vallas electrificadas para desviar a los elefantes de sus cultivos.

