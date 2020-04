Elizabeth Warren da su apoyo a Joe Biden para la presidencia de EE.UU.

La senadora demócrata por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, y que también disputó la candidatura en las primarias demócratas, ha anunciado su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter Warren señaló que "en este momento de crisis, es más importante que nunca que el próximo presidente restaure la fe de los estadounidenses en un gobierno bueno y efectivo, y he visto a Joe Biden ayudar a la reconstrucción de nuestra nación. Hoy estoy orgulloso de respaldarlo como presidente de los Estados Unidos".

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee