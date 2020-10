Ella es Maggie, la niña de 12 años que es portadora prolongada de coronavirus

Para marzo de este año, cuando apenas el coronavirus llegaba a América y aún no era declarado como pandemia, Maggie Flannery, una niña de 12 años, y sus padres presentaron los síntomas característicos del virus.

Tres semanas después todos mostraron signos de mejoría, pero la alumna de sexto grado en Manhattan sufrió una recaída.

“Sentía que tenía un elefante sentado en mi pecho. Me costaba trabajo respirar profundamente, tenía náuseas todo el tiempo, estaba inapetente y me mareaba mucho cuando me ponía de pie o incluso cuando estaba recostada”, narró la niña en unas declaraciones dadas al medio estadounidense The New York Times.

Cuando Maggie volvió al hospital, los especialistas pensaron que los síntomas podrían ser psicológicos porque no mostró ningún signo de daño en su corazón o pulmones y dio negativo para el coronavirus.

“En ese momento no sabían nada sobre el ‘COVID prolongado’”, afirmó Amy Wilson, la madre de Maggie.