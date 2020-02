Embajada en Italia busca a colombianos en ese país, ante brote de coronavirus

La diplomática afirmó que en total han sido enviadas cuatro comunicaciones por parte de la embajada y la Cancillería a los ciudadanos colombianos en Italia, con una serie de recomendaciones de salud para evitar el contagio del coronavirus.

Las instrucciones son "de higiene, de no acudir a sitios públicos si no hay necesitad, de que si tienen algún síntoma no acudir a los centros de salud ni a los hospitales, sino llamar a unos teléfonos de emergencia que se tienen aquí", dijo.

"Se ha duplicado la atención en todos los diferentes consulados de forma que pueda la gente también comunicarse también fácilmente a través de mail o a través de teléfono", puntualizó.

Finalmente, la embajadora Ramírez aseguró que no hay restricciones para viajeros entre Colombia e Italia y destacó el control que tienen las autoridades en ese país, ante la alerta que ha generado esa enfermedad.