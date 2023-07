Embajador de Colombia en Nicaragua participó en marcha oficialista por la revolución sandinista

Esta situación ha generado molestia debido a las denuncias que pesan contra el régimen de Ortega, que en febrero les quitó la nacionalidad los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez y a otras 92 personas, señalándolas como "traidores de la patria".

El único de los presidentes progresistas latinoamericanos en rechazar esa decisión fue el de Chile, Gabriel Boric, quien no dudó en llamar "dictador" a Ortega: "Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto", escribió en Twitter, el 18 de febrero.

"[Daniel Ortega] pareciera no saber que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto. Eso bien lo saben Gioconda Belli, Sergio Ramírez o Dora María Téllez, entre tantos otros", dijo Boric, en marzo de 2023, durante la Cumbre Iberoamericana.