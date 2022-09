Embajador de Colombia se presenta en la OEA como "promotor de consensos"

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, se presentó este miércoles ante el pleno del organismo y aseguró que busca ser un "promotor de consensos".

Vargas, quien fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló la construcción de la paz en Colombia y el cambio en la política hacia el tráfico de drogas como dos de los temas principales que el Gobierno de Gustavo Petro busca promover en el foro interamericano.

"Debemos ser conscientes de que la lucha contra las drogas ha fracasado", sentenció ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington.

La llegada de Vargas al organismo estuvo rodeada de polémica por la ausencia del país en una sesión para condenar a Nicaragua el pasado 12 de agosto, pocos días después de que Petro asumiera la presidencia colombiana.

El embajador no aludió a la controversia en su discurso, pero aseguró que busca promover el consenso y ser un "defensor de los valores democráticos" en su nuevo cargo.

Mientras que argumentó que no se había presentado a la sesión porque su nombramiento todavía no era oficial, el medio Noticias Caracol informó de que el Gobierno dio órdenes de que no hubiera representación ese día en la OEA por "razones estratégicas" y humanitarias.

Además de dar un discurso inicial ante los 35 países miembros de la OEA, el embajador de Colombia presentó un documento que se votará en la Asamblea General en Lima, la próxima semana, que da un respaldo al proceso de paz en Colombia.

El borrador de la declaración, al que dieron ya su apoyo este miércoles los embajadores de México, Canadá y Argentina, valora de "manera positiva" los esfuerzos del Gobierno colombiano "encaminados al logro de la Paz Total".