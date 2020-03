Embajadora de Colombia en Italia dice no hay ningún nacional contagiado de coronavirus en ese país

"Oficialmente invito a colombianos a que se inscriban en los consulados porque inscritos solo tenemos 5 mil colombianos. Hemos hecho las pesquisas y no tenemos ningún reporte de un colombiano contagiado en Italia", aseguró.

Pidió a que los colombianos estén atentos a las instrucciones de las autoridades gubernamentales en Italia, recordando que fueron dispuestos números de teléfono para que no se asista a las clínicas ni centros de salud, sino que se comuniquen a través de las líneas telefónicas.

"Sobretodo no asistir a ningún centro de salud o clínica a no ser que hayan llamado previamente, porque si no se congestionan las clínicas. Los médicos van a visitar al paciente antes que el paciente vaya a centros de salud", agregó.

