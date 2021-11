Emergencia en aeropuerto de Atlanta tras descarga accidental de una pistola

La descarga accidental de un arma de fuego en el aeropuerto de Atlanta (Estados Unidos) dejó heridas a tres personas, sin reporte de víctimas mortales por este hecho.

El caos se desató después de que un pasajero disparara accidentalmente un arma de fuego que se encontraba en una maleta.



El suceso provocó que los vuelos se retrasaran y que muchos viajeros se tiraran al suelo por temor de que hubiera un tiroteo, según videos difundidos en las redes sociales, en medio de una jornada intensa de viajes en EE.UU. por ser el fin de semana previo al festivo de Acción de Gracias.

La Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense (TSA, en inglés) explicó en un comunicado que el incidente comenzó cuando un escáner de rayos X del aeropuerto detectó un objeto prohibido y un agente de seguridad empezó a registrar una bolsa de equipaje.



El agente pidió al dueño de la bolsa que no la tocara, pero ese pasajero "se abalanzó sobre ella y agarró un arma de fuego, que en ese momento se disparó", indicó la TSA, según el diario local The Atlanta Journal-Constitution.



"El pasajero huyó entonces del área, y salió corriendo del aeropuerto", añadió la agencia federal estadounidense.

La información preliminar de lo ocurrido indica que tres personas sufrieron heridas que no amenazan su vida, y las autoridades del aeropuerto están investigando el incidente, según la TSA.

Un portavoz del aeropuerto, Andrew Gobeil, describió lo sucedido como un accidente y dijo que el sonido del disparo creó "una sensación de caos" en las instalaciones.



La salida de todos los vuelos se paralizó temporalmente, pero enseguida se reanudó, aunque horas más tarde, seguía habiendo filas largas en el aeropuerto, y la aerolínea Delta ofreció compensación a quienes quisieran viajar otro día debido a lo ocurrido.