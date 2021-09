Emergencia en Nueva York por lluvias e inundaciones

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul declaró el estado de emergencia este jueves por la llegada de la tormenta Ida, que provocó fuertes lluvias en la ciudad de Nueva York y en el noreste de Estados Unidos.

"Estoy declarando el estado de emergencia para ayudar a los neoyorquinos afectados por la tormenta de esta noche", tuiteó Hochul luego de que Ida, que llegó el domingo al sur de Estados Unidos como huracán categoría 4, causase tornados e inundaciones mientras se dirigía al norte.

"Busquen refugio AHORA. Los objetos que vuelan serán peligrosos para aquellos que son sorprendidos sin refugio. Muévanse a una planta más baja y permanezcan lejos de las ventanas", tuiteó de su lado la oficina de información de emergencias de la ciudad de Nueva York.

I am declaring a state of emergency to help New Yorkers affected by tonight's storm.



Please stay off the roads and avoid all unnecessary travel.