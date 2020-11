Empieza la preventa en Colombia del libro de las memorias de Obama

Desde este viernes, 6 de noviembre, hasta el lunes 16 de este mismo mes está abierta en Colombia la preventa de 'Una tierra prometida', el primer volumen de las memorias del expresidente Barack Obama, que será lanzado el 17 de noviembre en simultánea en 25 idiomas.

En español fue editado por el sello Debate, del Grupo Editorial Random House, tiene 928 páginas y cuesta 79.000 pesos colombianos (en e-book son 67.900).

Se espera que su lanzamiento, en plena disputa electoral, genere un gran impacto para la industria editorial. Tan solo en Estados Unidos, por ejemplo, se imprimieron 3 millones de copias, reportó en su momento The New York Times. Además, tanto por estas memorias como por las de su esposa, Michelle Obama, tituladas 'Becoming', Penguin Random House pagó 65 millones de dólares, según informó The Financial Times en febrero de 2017, la cifra más alta pagada por libros de este tipo.

Seguramente consciente de que el lanzamiento coincidiría con la temporada electoral, el propio expresidente Obama, escribió el siguiente texto en la presentación de sus memorias: "En 'Una tierra prometida', trato de dar una explicación honesta de mi presidencia, las fuerzas con las que luchamos como Nación y cómo podemos remediar nuestras divisiones y hacer que la democracia funcione para todos".

En efecto, el exmandatario hizo campaña activa por Joe Biden, su vicepresidente, que aspira a suceder a Donald Trump en el Gobierno.

Barack Obama fue presidente entre enero de 2009 y enero de 2017, durante dos mandatos.

Respecto al libro de Michelle Obama, editado en español con el título 'Mi historia', se sabe que fue uno de los más leídos en Colombia durante 2018 y que, según el New York Times, en Norteamérica se han vendido 8,1 millones de copias.