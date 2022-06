Empresario defensor de tauromaquia causó polémica por comparar mujeres con toros

Una polémica se ha generado en los últimos días en México, luego de que el pasado 27 de mayo un juez ordenara que en este país se suspendiera de manera temporal las actividades taurinas, con la finalidad de dar protección a la vida de estos animales, que según lo manifestó una ONG son torturados en medio de esta práctica.

No obstante, esto no ha caído muy bien para fanáticos de las corridas de toros y algunos empresarios, y así lo dejó ver Rafael Herrerías, un emprendedor taurino que no dudó en salir en defensa de estos eventos, pues ha sido su trabajo durante mucho tiempo.

Lea también: Un niño de dos años mata a su padre de un disparo accidental

Pues según expresó este hombre, quien estuvo a cargo de la Plaza de Toros de México por más de 20 años, los toros no son maltratados y dijo que es un espectáculo que genera empleo en la población y tiene contenido cultural como música, bailes y libros.

“No es una tortura como lo dicen, el toro vive cuatro años y en la plaza tan solo está por 20 minutos, es decir una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro”, fueron las palabras empleadas por Herrerías que de inmediato causaron revuelo en la población y ha generado discusiones entre los ciudadanos.

Los internautas no dejaron pasar este momento y con comentarios como “en la trata de personas también hay derrama económica. Me imagino que, bajo tu argumento falaz, tampoco habría que acabar con ella”, “nunca estuvo bien esta actividad, pero en estos tiempos en los que hay más conciencia y más respeto a los animales, ya es INACEPTABLE LA TAUROMAQUIA” y “la menstruación es natural, el box es un deporte respetado, la fiesta taurina es solo eso: una "fiesta" de TORTURA a un animal...no justifico su comparación”, dejaron ver su inconformismo por las palabras empleadas por este empresario.

Lea también: Video: Ladrón recibió disparo en la cara cuando se disponía a robar a una pensionada

Sin embargo, esta medida aún tiene la opción de ser impugnada, por el gobierno Benito Juárez, lugar donde se encuentra la Plaza de Toros México, y por la alcaldía de la capital del país mexicano.