En bolsas plásticas: así se vive el Miércoles de Ceniza en México

La Arquidiócesis Primada de México también ha reiterado que no es obligatorio recibir la ceniza y que tampoco es pecado faltar a su imposición, aunque invitó a los católicos a hacer obras en caso de que no haya posibilidad de cumplir con el rito: "Si no es posible cumplir con este sacramental, se puede suplir por obras de misericordia corporales y espirituales".

Miércoles de Ceniza en Colombia

Además de reiterar que la ceniza no se impondrá sobre la frente, la Conferencia Episcopal de Colombia invitó a los feligreses a unirse a los ritos virtuales que se celebrarán en las parroquias, si no pueden asistir presencialmente. También les recomendó usar en casa elementos relacionados con el Miércoles de Ceniza: "un altar, un crucifijo, una Biblia, una cinta morada, un mensaje bíblico escrito".