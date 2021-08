La llegada de los talibán a Kabul, capital de Afganistán, ha dejado desde el pasado lunes un sinnúmero de noticias sobre la evolución de los acontecimientos, análisis sobre lo que está ocurriendo y sobre todo especulaciones sobre lo que podría pasar. Sin embargo, cuando se revisa en detalle cada una de esas informaciones resalta una palabra que, al menos en occidente, puede resultar, cuando menos extraña: Sharia.



Una palabra, que más que la unión de varias letras, es fundamental a la hora de entender lo que está ocurriendo en esta zona del mundo en donde ya se comenzaron a ver las consecuencias de su aplicación en la represión de las manifestaciones y la muerte de una mujer que se atrevió a salir de casa con una vestimenta colorida.

De la mano de Víctor M. Mijares, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, el Sistema Integrado Digital de RCN Radio explica todo lo que hay que saber de la Sharia.

Su significado:

En el mundo occidental el origen de las leyes es, sobre todo, romano, griego y cristiano. Esto sin contar que–entre el siglo XV y XVI– hubo una separación importante entre Estado e Iglesia.

Esta separación no se presentó en el mundo islámico por lo que la tradición de la Sharia tiene unas raíces profundas en la interpretación del Corán. La Sharia es la tradición jurídica por excelencia del mundo islámico Y, aunque no es exactamente parte del Corán y no se considera parte del dogma religioso, sí surge de la interpretación jurídica de él, lo cual lleva a la regulación de la conducta de los individuos, sobre todo, en lo que sería el equivalente a los códigos civiles y penales de Occidente.



Su contexto:

Se debe usar en un contexto jurídico, en aquel que tiene que ver con la regulación de la conducta de los individuos en su vida cotidiana.



Su aplicación:

Tiene que ver con las conductas moralmente aceptadas en una sociedad islámica.

En algunos países su aplicación es de carácter nacional, en otros de carácter regional e , incluso, hay lugares en donde es optativa en algunas localidades y hasta familia, que regulan su conducta a través de los principios de la Sharia.



Los países:

Se aplica en casi todos los países de tradición islámica, incluso en la propia América, Surinam y Guyana, que tienen poblaciones islámicas a quienes se les reconoce su propia normativa y su regulación, aunque esta no hace parte de la legislación nacional.

La Sharia como una ley estatal, como parte esencial del sistema jurídico es aplicable solamente en países de medio oriente, particularmente los que están en torno al Golfo Pérsico: Irán, Irak, Arabia Saudita, Yemen Kuwait, en países africanos, como Sudán, y de Asia Central como Afganistán y Pakistán.

Humanidad o religión

La Sharia es una serie de códigos de conducta que están inspirados en el Corán, pero que no hacen parte integrante de él. Son una interpretación que se ha incorporando durante siglos en las normas que regulan el comportamiento de los individuos en la tradición musulmana.

Es una ley legal pero tiene una inspiración religiosa.

Implicaciones en Afganistán:

La Sharia hace parte de la Constitución de los países islámicos. Incluso, antes de esta llegada a Kabú de los Talibán, la ley afgana incorporaba algunos elementos de la Sharia.

Por supuesto, los niveles de rigidez en la aplicación de la norma pueden variar. Se teme fundamentalmente que países que hayan alcanzado algunos niveles de libertad –tal y como le pasó ya a la sociedad afgana o a la sociedad iraní, antes de la revolución de 1979– incluso con elementos de Sharia en su propia legislación, pasen a tener una interpretación más dogmática y que el control sobre los individuos sea mucho mayor.