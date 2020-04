'En cuarentena se puede entrar a fumigar con glifosato de forma inmediata': Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana instó al Gobierno Nacional para que se reanude la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea durante esta cuarentena puesto que la población está confinada en sus casas.

Pastrana dijo que las condiciones exigidas por la Corte Constitucional están dadas en estos momentos de cuarentena para que se reinicien las fumigaciones aéreas sobre las más de las 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

"Se están dando todas las condiciones aún más allá de lo que ha venido solicitando la Corte Constitucional para que se pueda entrar a fumigar, de manera inmediata, las más de 250.000 hectáreas de cocaína que tenemos sembradas en Colombia. Creo que el Gobierno colombiano, a través del ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, debe iniciar de forma inmediata estas fumigaciones. No hay población cercana", señaló el exmandatario.

En contexto: Reinicio de fumigación aérea con glifosato da sus primeros pasos

El expresidente Pastrana señaló que aunque la Corte Constitucional tiene dudas, porque el uso del glifosato afectaría la salud humana, existe una alta cantidad de productos que se utilizan en la agricultura para el control de plagas.

"Es que yo creo que ni tendría que pasar por la Corte Constitucional porque aquí en una cuarentena, cuando no hay poblaciones en estas larguísimas extensiones de cocaína, se puede entrar a fumigar de forma inmediata. Yo creo que no hay necesidad de absolutamente nada más porque, como le digo, la Corte, para algunos casos, todavía tiene dudas de que el glifosato pueda afectar al ser humano. Creo que más de 100 o 200 productos en Colombia usan el glifosato en la agricultura y no se ve afectado el ser humano", afirmó Pastrana

El pasado jueves el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, señaló que se están dando los primeros pasos institucionales para que se reactive la erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea.

"En lo que tiene que ver con la aspersión de cultivos ilícitos, se están cumpliendo con todos los requisitos que fueron definidos por la Corte Constitucional y en estos momentos se están dando los pasos institucionales que se requieren para tal efecto", señaló el ministro.