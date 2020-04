Mitch Cassel, un oftalmólogo de 64 años de edad que trabaja en el Rockefeller Center, se puso por primera vez una máscara de pintor de paredes este viernes para ir al banco y a comprar comida.

"La salud es riqueza ahora", dijo el hombre.

Cassel sigue las últimas recomendaciones del alcalde de Nueva York, que registra ya casi 53.000 casos y 1.584 muertos por el virus.

Lea más: UE apoya plan de Estados Unidos para gobierno de transición en Venezuela

Al inicio de la pandemia, las autoridades dijeron que no era necesario usar un tapabocas si uno no está infectado con el covid-19 o no es médico, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A raíz de la escasez de máscaras, existía el temor de que no alcanzaran para el personal médico.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron que "todos los estadounidenses deben utilizar una cobertura para el rostro, como una máscara de tela, cuando salen de casa a lugares esenciales como un almacén".

Los CDC publicaron asimismo un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por parte de personas asintomáticas.

El presidente, Donald Trump, aconsejó protegerse el rostro, pero aclaró que él no lo hará. "Elijo no hacerlo. Es solo una recomendación", sostuvo.

"El Presidente ha hecho un muy mal trabajo a la hora de comunicar", lamentó el Dr. Cassel. "Los protocolos son inconsistentes".