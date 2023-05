En imágenes: Así lució el rey Carlos III en su ceremonia de coronación

El rey y la reina Consorte, junto con miembros de la familia real, seguidamente aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham para concluir los eventos del día.

Entre algunos de los invitados a la ceremonia de coronación asistieron el rey español Felipe VI y la reina Letizia, así como la del presidente francés, Emmanuel Macron, y la de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

La coronación del rey Carlos III se celebrará por tres días de celebraciones en todo el Reino Unido, en los que se invitará al público a participar en un “Gran Almuerzo de Coronación” y un “Concierto de Coronación” al día siguiente, y un feriado bancario adicional el próximo lunes.

También lea: Sin ningún papel protagónico, el príncipe Harry asiste a la coronación de Carlos III

Las celebraciones concluirán el lunes feriado bancario con cientos de actividades planificadas por grupos comunitarios locales para "The Big Help Out".