En imágenes: Así quedaron las estatuas de Cristóbal Colón que fueron vandalizadas en EE. UU.

NUEVA JERSEY: MANIFESTANTES DECAPITAN ESTATUA DE COLÓN

En la población de Camden, en el Nueva Jersey, el jueves los manifestantes se adelantaron a las autoridades locales y arrancaron la cabeza de una estatua de Cristóbal Colón en el Farham Park poco antes de que algunos funcionarios se dispusieran a retirarla.

En un comunicado, el ayuntamiento justificó su decisión quitar la escultura, porque había "herido durante tiempo a los residentes de la comunidad".

Believing the city was trying to sneak it away without telling them, protesters flocked to Farnham Park in Camden, New Jersey, and ripped apart a Christopher Columbus statue that had been removed. @ABaskerville10 has the details: https://t.co/xy0gclFDn5 pic.twitter.com/PMVWjXbUcw