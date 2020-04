En las últimas 24 horas murieron 1.169 personas por coronavirus en EE.UU.

Estados Unidos registró 1.169 muertos en 24 horas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, por lo que esta es la mayor cifra diaria hasta ahora en el mundo.

Con esos más de 1.100 fallecidos entre miércoles y jueves, asciende a 5.926 el número de muertos desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos.

El récord diario anterior lo tenía Italia, con 969 muertos el 27 de marzo. Este país europeo tiene en total más de 13.900 muertos, en tanto España supera los 10.000.

Asimismo, el número de contagios superó los 243.000, de acuerdo con la universidad.

En Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, urgió a los residentes de la ciudad a cubrir sus rostros cuando salgan a la calle para ayudar a contener el avance del nuevo coronavirus.

Lea además: Ecuador se prepara para tener hasta 3.500 muertos en Guayas

"Es una cobertura del rostro. Puede ser una bufanda. Puede ser algo que ustedes mismos fabriquen en casa. Puede ser una bandana", dijo De Blasio a los periodistas, al tiempo que desalentó el uso de barbijos quirúrgicos para reservarlos para el personal médico

"No necesita ser una máscara quirúrgica profesional. De hecho, no queremos el uso de esos barbijos que necesita nuestro personal de primera respuesta, que necesitan nuestros trabajadores de la salud. No las use", agregó.

Nueva York es el epicentro del brote de COVID-19 en Estados Unidos, con más de 50.000 contagios, incluidas más de 1.500 muertes, según la oficina del Alcalde.

Cruceros

El crucero "Zaandam" y su buque asistente "Rotterdam", que transportan cuatro fallecidos y decenas de pacientes con coronavirus, llegaron al sur del estado estadounidense de Florida, poniendo punto final a una angustiante odisea para los pasajeros a bordo luego de que varios países sudamericanos les cerraran las puertas.

Los barcos atracaron en el muelle del puerto Everglades en Fort Lauderdale, 50 Km al norte de Miami, mientras los pasajeros aplaudían y saludaban a la gente en tierra desde el confinamiento de sus camarotes.

Le puede interesar: El 30% de las pruebas diagnósticas del coronavirus arrojan falsos negativos

"¡Florida nunca lució tan bien!", dijo Rick De Pinho, un abogado de 53 años de edad a bordo del "Rotterdam".

Cuatro personas murieron en el crucero "Zaandam", por razones que no fueron divulgadas aún, en tanto 107 pasajeros y 143 tripulantes de ambos barcos han reportado síntomas similares a la gripe durante el viaje, aunque varios se han recuperado.