En plena cuarentena pidió un taxi y se escondió en el baúl para ir a ver a su novio

Luego de ser descubierta en un primer taxi como pasajera y devuelta a su casa, Princeshe no se dio por vencida y pidió otro servicio de taxi.

En el segundó vehículo de servicio público se escondió en el baúl, con el fin de evitar las sanciones del gobierno a quienes violen el aislamiento obligatorio, todo por encontrarse con su novio.

La joven comenzó a grabar un video desde el baúl relatando lo que le iba sucediendo.

Lea también: Se estrena el tráiler de 'Capone', una película protagonizada por Tom Hardy

“Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron”, indicó Princeshe en la publicación que compartió en sus historias de Instagram.

“Christian, mirá lo que hago por vos“, agregó la mujer.

Indignada, una seguidora de Princeshe viralizó los videos, pidiendo a todos “ubicar a la señorita (...) ella iba metida dentro del baúl mientras burlaba la cuarentena”.

Les presento a Agustina Princeshe, la deforesta mental que fue escoltada por la policía por violar la cuarentena hasta su casa, y después se escondió en el baúl de un taxi para ir a ver a su novio. Ahora no quiere que se difunda su vídeo para que no la detengan. Mi ciela.👇👊 pic.twitter.com/evtQmMCQgN — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) April 8, 2020

Al recibir miles de críticas y cuestionamientos, la joven borró todas sus cuentas en las redes sociales.

Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad llegó hasta la residencia de la mujer y le notificó que de reincidir en la conducta podría ser detenida.