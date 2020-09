En una UCI permanece pastor que rechazó uso de tapabocas

La prensa internacional ha reportado la historia de un pastor de Idaho, EE.UU., quien en medio de una prédica llegó a autoproclamarse como un hombre "anti-tapabocas". En dicho pronunciamiento él cuestionó de manera reiterada las versiones sobre el uso de una máscara para y evitar el contagio de coronavirus, ahora este hombre se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos tras de contraer Covid-19.

De acuerdo con una publicación de CNN, no solo Paul Van Noy, pastor de la Iglesia Candlelight en Coeur d’Alene, lleva varios internado en un hospital. El medio indicó que un grupo de cinco integrantes de la iglesia de Van Noy también han sido infectados con el virus, entre ellos su esposa.

Por fortuna para Paul Van Noy, los tratamientos médicos que ha recibido le permitieron sobreponerse al covid y, según un comentario compartido a través de la Iglesia Candlelight, el pastor próximamente será retirado de la UCI para ser ubicado en una habitación en el hospital donde se encuentra y posteriormente podría ser llevado a su casa.

"En este momento me siento bien, pero todavía necesito un poco de apoyo de oxígeno, especialmente si y cuando intento levantarme de la cama", dijo en un comunicado a través de la iglesia.

Cabe señalar que en el mes de julio, Van Noy realizó una publicación en Facebook en donde aseguró que el uso de tapabocas no impedía el contagio de covid-19. Además invitó a su congregación a no sentir temor alguno ante los efectos del coronavirus, el cual ha cobrado más de 900 mil vidas en el mundo.

"No cerraremos nuestra iglesia, no dejaremos de cantar alabanzas al Señor, y no se nos exigirá que usemos mascarillas o que nos abstengamos de dar la oportunidad a los que quieran usar una», agregó el pastor en su publicación en Facebook.

Cabe recordar que una gran serie de estudios médicos internacionales han probado que el uso de tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos, son las medidas más efectivas para prevenir el contagio de coronavirus. Los tapabocas permiten crear una barrera que impide que las gotas de saliva que escupen los portadores del virus lleguen al sistema de otras personas.