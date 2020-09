El video de una valiente perrita que salvó a su dueño de recibir un disparo en un robo a mano armada, justo frente a su vivienda, le está dando la vuelta a las redes sociales.

Los hechos se registraron en Brakpan, Sudáfrica, cuando Lood De Jager de 58 años fue seguido por unos delincuentes desde el banco donde retiró su salario hasta la puerta de su vivienda.

Cuando el hombre se bajaba de su carro para ingresar a su vivienda, fue sorprendido por los asaltantes que no solo le pidieron las llaves de su vehículo, sino también el dinero que había retirado.

Lood De Jager pensó en un primer momento que se llevarían su auto cuando le pidieron las llaves, pero también lo presionaron para que les entregara el dinero que había retirado.

Justo en ese momento, la nieta de este hombre había abierto la puerta para que su abuelo entrara, sin embargo, al ver el forcejeo, los dos perros salieron a defender a su dueño.

Niki de raza Doberman y con cuatro años, se abalanzó contra uno de los delincuentes, que de inmediato accionó el arma en tres oportunidades. Una de ellas impactó a la perrita a la altura de la espada.

“Le disparó al perro, el segundo disparo atravesó los pantalones de mi hija y se estrelló contra la pared de atrás y el tercer disparo fue al aire”, aseguró el sujeto.

Niki fue llevada al veterinario de manera inmediata, donde lograron salvarle la vida. “Ella es valiente, ha sido entrenada así. Me salvó la vida, me hubieran disparado, me dijeron que me iban a disparar”, dijo Lood De Jager, a quien finalmente le robaron todo su dinero.