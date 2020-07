La estatua que se encuentra al sur de Manhattan, junto al río Hudson y cerca de la isla Ellis, recibió una fuerte lluvia y la descarga del cielo en forma de rayo, un fenómeno poco frecuente en la zona, que fue muy comentado por las redes sociales.

El video, que hasta el momento ha recibido más de 100.000 me gusta y más de 32.000 compartidas vía Twitter junto con una gran cantidad de comentarios de parte de los cibernautas, es lo mejor que este fotógrafo pudo capturar hasta el momento, según sus propias palabras.

La situación en Estados Unidos no es nada fácil en la actualidad pues a las altas cifras de infectados de coronavirus que se ya cobraron la vida de 147.000 personas se suman la tensión evidente por la muerte del afrodescendiente George Floyd. Ese cóctel de elementos vienen generando cambios profundos en todos niveles que buscan desafiar los totalitarismos del statu quo.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO