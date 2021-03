Encuentran muerta en Estados Unidos a colombiana desaparecida desde hace dos semanas

La colombiana Mary Stella Gómez de 44 años fue encontrada sin vida en las últimas horas en La Florida (Estados Unidos), luego que sus familiares la reportaran como desaparecida hace dos semanas.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, la mujer fue hallada en el patio de la casa de su exesposo, Roberto Colón, por lo que la Policía de ese país tiene bajo custodia al hombre, mientras se adelantan las investigaciones.

Una de las hipótesis que se maneja sobre estos hechos, es que Colón la habría asesinado y posteriormente la enterró en su vivienda.

Así reportaron las autoridades estos hechos:

Boynton Beach Police on Friday night arrested Roberto Colon, 66, of Boynton Beach and charged him with premeditated first degree murder in the death of Mary Stella Gomez-Mullet.

Mullet was reported missing to Boynton Beach Police on Feb. 20. pic.twitter.com/axXxjqMNN7