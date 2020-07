Encuentran muerto a Reckful, reconocido streamer y gamer profesional

Este jueves en la mañana se encontró el cuerpo sin vida de Byron Berstein, reconocido exgamer profesional y streamer de Twitch. De acuerdo con su compañero de cuarto y amigos cercanos, el hombre de 31 años habría decidido quitarse la vida.

'Reckful', como era conocido entre la comunidad de jugadores, llegó a ostentar el título de ser el mejor jugador World of Warcraft (WOW) y posteriormente ganó una importante reputación con sus transmisiones en Twitch.

El streamer llegó a tener más de un millón de seguidores en la plataforma de juegos de Amazon, donde realizaba transmisiones de sus partidas en League of Legends o compartía sus opiniones sobre un nuevo videojuego.

De hecho uno de los títulos más importantes que logró 'Reckful' ganar el obtener el primer lugar de 'World of Warcraft' durante seis temporadas consecutivas. De igual manera, él era muy respetado por su habilidad en el juego de cartas 'Hearthstone', juego ambientado en el universo de WOW.

Cabe anotar que las últimas publicaciones de 'Reckful' en Twitter dejaban en evidencia que estaba pasando por dificultades personales. "Ahh me siento mal por cualquiera que tenga que lidiar con mi locura", "Por favor sepa que en estas situaciones la persona loca no tiene el control de sus acciones", fueron algunos de los mensajes que publicó el streamer en la plataforma social.

ahh, i feel bad for anyone who has to deal with my insanity — Reckful (@Byron) July 2, 2020

De igual manera, personas cercanas a Byron Berstein confirmaron a medios locales que horas antes de su muerte, 'Reckful' le propuso matrimonio a la gamer 'Becca'.

i know i’ll always be a little too crazy... and this is proof... but at least you’ll never be bored



will you marry me, becca? pic.twitter.com/Xpmz3IlRqv — Reckful (@Byron) July 2, 2020

"No vi la propuesta hasta que fue demasiado tarde, pero eso no cambia el hecho de que no pude estar allí para él.

Me hizo darme cuenta de que no sabía NADA sobre la depresión, NADA sobre problemas de salud mental. Tuve esta vaga idea de lo que era y pensé vergonzosamente que podía ayudar con tonterías triviales", declaró la gamer para la prensa internacional.

En los últimos meses 'Reckful' estaba enfocando sus esfuerzos en impulsar el juego 'Everland', un título de rol online.