'Enfermedad X': OMS advierte que podría superar mortalidad del covid-19

En un reciente anuncio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sobre la posible amenaza de una "Enfermedad X" desconocida que podría resultar hasta 20 veces más letal que la actual pandemia de Covid-19. Esta advertencia no implica la existencia de una nueva enfermedad, sino más bien se trata de una hipótesis planteada por la OMS para concienciar sobre la necesidad de prepararse para futuros desafíos en el ámbito de la salud global.

La denominada "Enfermedad X", tal como recoge el portal Expansión, no es un término nuevo, ya que ha sido empleado desde 2018 por la OMS para referirse a un patógeno aún no identificado que podría desencadenar una "epidemia internacional". La OMS destaca que esta hipotética enfermedad podría generar un riesgo de mortalidad 20 veces mayor que el observado durante la actual pandemia de Covid-19.

Vea también: Elecciones en EE. UU.: Hoy serán las primarias republicanas en Iowa

La alerta fue emitida durante una sesión vinculada a la Asociación para la Sostenibilidad y Resiliencia de los Sistemas de Salud y la Iniciativa de Vigilancia Colaborativa del Foro Económico Mundial en Suiza. En este contexto, la OMS resalta la importancia de programas coordinados de salud pública para prevenir que las epidemias se transformen en pandemias.

Es relevante destacar que la "Enfermedad X" ha sido incluida en la lista de "enfermedades prioritarias para la investigación y desarrollo en contextos de emergencia" de la OMS, desde su conceptualización en 2018. Sin embargo, la organización aclara que se trata de una hipótesis y que la enfermedad en sí misma no existe en la actualidad.

Le puede interesar: Bernardo Arévalo de León asumió como presidente de Guatemala en medio de obstáculos

La inclusión de este tema en la agenda del Foro Económico Mundial ha generado un debate intenso en las redes sociales, donde algunos usuarios expresan preocupaciones sobre posibles medidas restrictivas similares a las implementadas durante la pandemia de Covid-19.

Además de la "Enfermedad X", la OMS identifica ocho prioridades de salud pública a abordar en los próximos años, incluyendo el Covid-19, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ébola, entre otras. La lista, según la OMS, no es exhaustiva y no indica las causas más probables de la próxima epidemia, sino las enfermedades con mayor potencial epidémico si no se implementan contramedidas adecuadas.

* Este contenido tuvo intervención de una inteligencia artificial