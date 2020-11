Enfermera de Maradona confesó la mentira que le obligaron a decir el día de su muerte

Con el pasar de los días, los hechos sobre el fallecimiento de Diego Maradona han seguido esclareciéndose; esta vez la encargada de rendir indagatoria ante la fiscalía fue la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien era la persona que cuidaba del ‘Pelusa’ en su residencia en el momento del deceso.

Según el diario argentino ‘Clarín’, la enfermera manifestó que en horas de la mañana no entró a la habitación para dejar dormir a Diego; sin embargo, le obligaron (Medidom) a dejar por escrito que había “intentado atender al argentino”. No obstante, Dahiana expresó que cerca del mediodía acompañó al psicólogo y psiquiatra para realizar las labores diarias.

Le puede interesar: "He recibido amenazas", dijo uno de los que se tomó la foto con el cadáver de Maradona

Por otra parte, la agencia Télam señaló que a las “6:30 (hora argentina) se tomó la guardia en donde se percataron que Maradona estaba descansando”; una hora más tarde se pudo escuchar a Diego caminar dentro de la habitación; a las 8:30 el ‘Pelusa’ seguía descansando y más tarde (9:20) se niega a tomarse los controles de los signos vitales”.

Luego de la rutina se pudo conocer que a las 11:55 am al llegar el psicólogo Carlos Díaz y su psiquiatra Susana Cosachov intentaron comunicarse con el argentino y en vista que no hubo respuesta ingresaron a la habitación (12:10) en donde “el paciente no tiene pulso. Se realiza RCP (reanimación cardiopulmonar) básico” es el reporte que tiene la fiscalía.

Vea también: Fiscalía reveló quién fue la última persona en ver con vida a Diego Maradona

Finalmente, otro de los ‘puntos’ que investiga la fiscalía junto con las declaraciones de la enfermera es el tiempo en que demoró la ambulancia en llegar a prestar los servicios médicos que requería Diego. Cabe recordar que el abogado de Maradona manifestó que los servicios solicitados para la atención inmediata del ‘Pibe de Oro’ se demoraron más de media hora; mientras que las personas encargadas del caso expresaron que solo fueron once minutos.