Entregaron cadáver que no era a una familia: despiste fue por tener el mismo apellido

Los errores son muy comunes y más cuando el día a día es muy ajetreado. Sin embargo, dos familias fueron víctimas de esto en Argentina.

Las dos familias Díaz, que no tienen nada que ver una con la otra, culparon a la clínica Caleta Olivia en Santa Cruz de haber entregado el cuerpo de un familiar muerto de manera equivocada.

“Hay una persona que dieron por muerta, que está viva y le perdieron la identidad. Y hay una persona muerta, que no se la dieron a su hijo ni a sus nietos”, menciona el hijo del hombre que murió.

No obstante, el despiste fue tal que la otra familia se dio cuenta que iban a velar a la persona incorrecta en el momento de los preparativos, por lo que de inmediato fueron a reclamar a la clínica.

En diálogo con el medio Las Heras, Claudio Díaz, hijo del difunto contó cómo se enteró de que su padre era el hombre que había muerto, mientras estaba yendo a visitarlo a cuidados intensivos.

“Me acerco para ver a mi papá y me quedan mirando las enfermeras asombradas”, relató. Al instante las enfermeras le dicen que su padre había muerto y que ya se lo habían llevado a lo que contestó “¿Cómo? ¿Si soy el único a cargo?”.

Por el otro lado, las personas que se habían llevado el cuerpo erróneamente, en un principio habían manifestado que algo raro estaba pasando, sin embargo, fueron tildados de locos.

“La otra familia fue a reclamar y le dijeron que no lo reconocían porque estaban en estado de shock y que por la medicación cambiaba su fisonomía. Esas personas estaban por cremar a su familiar. No lo hicieron porque no lo reconocieron”, recalcó Claudio.