EnVideo | Jueza Esther Salas contó cómo ocurrió el asesinato de su hijo

La jueza federal hispana Esther Salas habló en un emotivo video por primera vez desde el ataque armado de un abogado "anti-feminista" a su casa, en el que falleció su hijo de 20 años, para pedir más protección para jueces y servidores públicos.

Salas recordó la fatídica tarde del 19 de julio en la que el abogado Roy Den Hollander llamó a su puerta armado, poco después de haber estado celebrando el cumpleaños 20 de su único hijo, Daniel Anderl, que murió de un tiro en el pecho.

"Daniel y yo bajamos al sótano y estábamos charlando, como siempre hacemos. Y Daniel me dijo: 'sigamos hablando, me encanta hablar contigo'. En ese exacto momento el timbre sonó y Daniel me miró y me dijo: '¿Quién es?' Y antes de poder decir nada salió corriendo hacia arriba. A los pocos segundos, escuché el sonido de las balas y alguien gritando ¡no!", relató Salas.

Den Hollander, que había lanzando insultos racistas contra la juez en internet por un caso pendiente que tenía ante su tribunal, huyó de la escena del crimen y al día siguiente apareció muerto en el estado de Nueva York en un coche, en lo que ha sido clasificado como un suicidio.