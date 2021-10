Erupción del volcán Cumbre Vieja: un mes entre la esperanza y la incertidumbre

La colombiana, residente en Islas Canarias desde hace 21 años, dice no olvidar aquel suceso vivido, muy parecido al de una película de terror, “el sonido era un estruendo indescriptible y la humareda imparable, yo no daba crédito a lo que estaba viendo y, además, todos nos preguntábamos ¿cómo íbamos a salir de allí si estábamos en una isla?”, señala.

La Palma, un mes después

De acuerdo con Fanny Janeth Guevara, son varios los cambios que ha traído este fenómeno natural tanto para habitantes como para turistas. Expone que, aunque en la calidad del aire se percibe el olor a azufre, los vientos alisios hacen que la contaminación del aire no sea tan alta. Sin embargo, sentir sismos es muy recurrente.

En cuanto a las más de 7 mil personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas y que inicialmente fueron resguardados en un estadio que sirvió de albergue, actualmente se encuentran hospedados en hoteles o casas de conocidos.

Destaca que, el Gobierno español ha hecho un llamado para que no se deje de visitar dicha isla, pues La Palma, es reconocida por su actividad altamente turística. A su vez, señala que hay mucha gente ayudando para lograr salvar los cultivos, principalmente de plátano y también enviando ayuda para los afectados.

Finalmente, Guevara relata que, “los estudiantes llevan varias semanas de clases perdidas, tanto colegios, como jardines”, aunque el Ministerio de Educación español ya está trabajando en la reubicación de los alumnos afectados.

La erupción en esta pequeña isla de 85.000 habitantes, la primera en 50 años, no ha causado ninguna víctima mortal, pero sí ha dejado graves daños y provocado la destrucción de más de 1.800 edificios, no todas viviendas, según el último balance del sistema de medida geoespacial Copernicus. Y la actividad sísmica no da señales de detenerse.