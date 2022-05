Es un triunfo del cerco diplomático: Duque sobre levantamiento de sanciones de EE.UU. a Venezuela

El presidente Iván Duque, calificó como "un triunfo del cerco diplomático", la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de permitirle a la petrolera Chevron negociar con la estatal de Venezuela PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.

Para el mandatario colombiano, con esta decisión de Joe Biden, el régimen tendrá que reconocer los ultrajes contra la central petrolera y retornar a la democracia.

"Se retoman las conversaciones en México, eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático, porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab, y no lo liberaron, por el contrario está extraditado y seguirá procesado", expresó Duque.

Para el presidente colombiano, la presión internacional llevó a que el régimen de Maduro, tuviera que volverse a sentar con la oposición liderada por Juan Guaidó, "para buscar el retorno a la democracia en ese país que ha sido lacerado por la dictadura de Nicolás Maduro".

Entre tanto, enfatizó en que también es un triunfo de la presión diplomática de los Estados Unidos, "donde prácticamente en este momento le toca (a Maduro) reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras del país y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción pero no a cambio de más dictadura, sino para que haya un retorno a la democracia".

Para el mandatario colombiano es importante que el pueblo venezolano logre retornar a la democracia, "porque para eso es que se está llevando a cabo la mesa en México, para que haya un retorno a la democracia. Yo creo que esa es la lectura que hay que tener y me parece además que el mensaje que demos seguir teniendo los países, que hemos participado en ese cerco y que hemos participado en esa oposición contra la dictadura, es mantenerlo vivo para que retorne la democracia a Venezuela".