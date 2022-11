Esa ofensiva rusa quedó estancada: experto tras retirada de tropas en Jersón, Ucrania

Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, se refirió a la decisión del retiro de las tropas rusas de la región de Jersón, tras una contraofensiva de las fuerzas militares ucranianas.

En diálogo con RCN Mundo, el experto indicó que “el nuevo general que está armando las tropas rusas en Ucrania ha decidido, mirando el mapa y es allí donde la situación de los soldados rusos está insostenible y donde su posición no tenía un verdadero valor militar”.

“Los rusos avanzaron, cruzaron el río y entraron a la ciudad de Jersón, con el objetivo de avanzar hacia los dos principales puertos ucranianos en el mar negro que son los puertos de Mykolaiv y Odesa y fueron derrotados en las puertas de Mykolaiv”, señaló.

Afirmó que “esa ofensiva rusa quedó estancada y los soldados quedaron al otro lado del río. Si uno mira allí, no hay nada de valor, no hay minas, no hay yacimientos, no hay industria y en cambio el problema que tenían es que estaban al otro lado del río con dos cuellos de botella que eran el puente Antonovsky y la represa Nova Kajovka. Entonces suministrar esas fuerzas era muy costoso, porque los ucranianos no han parado de machacar esos dos puntos de paso”.

“Esto ha sido una decisión pragmática de retirar esas tropas y lo que supone es que los rusos renuncian a seguir avanzando, porque lo dan absolutamente por imposible por la costa ucraniana y que definitivamente los ucranianos están tomando la iniciativa en esta guerra, están recuperando territorio y que la guerra ha cambiado por completo”, recalcó.

De igual modo sostuvo que, “lo que suponía una desventaja para Rusia ahora cambia, porque es un río muy ancho en el que solo hay dos puntos de paso, uno de ellos ha sido volado por los rusos en su retirada, por lo cual los siguientes pasos de la ofensiva ucraniana en la región de Jersón, pues se encuentran ahora que hay van a ver un río enorme que tiene que cruzar y que los rusos han estado fortificando”.