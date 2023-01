España "acompañará" diálogos entre Gobierno Maduro y oposición

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, subrayó que España "acompañará" el proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, después de la solicitud efectuada en este sentido por una delegación opositora con la que se reunió en Madrid.

"La oposición me ha solicitado que España esté tan cerca del proceso de diálogo como sea posible y, por supuesto, les he contestado afirmativamente", señaló el ministro en declaraciones.



Albares afirmó que no se ha pedido ningún tipo de mediación explícita, pero sí de "apoyo, de acompañamiento", y agregó que ha habido varias ideas que han estado encima de mesa sobre cómo articularlo de una forma más estructurada, puesto que el diálogo, que se inició el pasado agosto, está más avanzado.



La reunión se celebró a petición de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana, que eligió a España, país al que considera un actor principal, para iniciar una ronda por diferentes países europeos.

Albares indicó que en el encuentro intercambiaron puntos de vista sobre el momento en que se encuentra el proceso y en cómo seguir avanzando de manera positiva.



En este marco, Albares trasladó lo que había indicado ya a ambas partes, que España "está a disposición de Venezuela y de los venezolanos para todo aquello que pueda hacer avanzar este proceso de diálogo".



España ya estaba en ello, remarcó el ministro, quien no tiene previsto por ahora un encuentro con el Gobierno de Venezuela, que se podría producir, no obstante, en la Cumbre Iberoamericana en marzo en Santo Domingo.



Sobre la posibilidad de que España designe un representante para este diálogo, explicó que el embajador en Caracas, Ramón Santos, juega un papel importante, pero no se está pensando en designar a una persona, sino que todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, con él a la cabeza, está a disposición de este diálogo entre venezolanos.

En el encuentro participaron por parte de la delegación venezolana Luis Aquiles, Mariela Magallanes, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón, Freddy Guevara y Roberto Enríquez, pero no asistió finalmente el jefe de la delegación opositora para las negociaciones con el Gobierno de Venezuela, Gerardo Blyde.