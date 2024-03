Estados Unidos asegura que el presidente Petro "cruzó una línea" con comentarios antisemitas

En una audiencia que se llevó a cabo este jueves, Estados Unidos lanzó críticas contundentes hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su postura respecto al conflicto entre Israel y Hamás.

La audiencia, convocada por el subcomité para el hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, tenía como objetivo abordar el creciente antisemitismo en América Latina.

La representante republicana María Elvira Salazar encabezó la audiencia, en la que testificó Deborah Lipstadt, jefa de la oficina del Enviado Especial para el Monitoreo y Combate contra el Antisemitismo del Departamento de Estado.

Lipstadt expresó preocupación por los comentarios de Petro y otros líderes regionales, calificándolos de antisemitas y contraproducentes para la estabilidad y la paz en la región.

“Sus comentarios, y no solo sobre Israel, realmente cruzaron una línea. Son antisemitismo y no ayudan, no ayuda a la comunidad judía en Colombia, no ayudan a la estabilidad y no ayudan a la búsqueda de la paz”, dijo.

Lipstadt criticó específicamente los comentarios previos de Petro, considerándolos ofensivos y desafortunados. También cuestionó la decisión de algunos líderes, incluido Petro, de llamar a consulta a sus embajadores como forma de protesta, argumentando que esto no contribuía a encontrar soluciones a la crisis en curso.

“Es ofensivo y desafortunado que líderes como Petro hayan comparado lo que sucede con Hitler. Estamos muy decepcionados de que algunos hayan decidido suspender las relaciones con Israel y, otros como Colombia, llamado a consulta a sus embajadores”, señaló.

Recordando los acontecimientos recientes, se destacó que Petro se negó a condenar abiertamente a Hamás por la masacre de civiles en octubre de 2023.

Además, durante la campaña de retaliación de Israel y el bloqueo a Gaza, el presidente colombiano comparó las acciones israelíes con el nazismo de Adolf Hitler en Alemania, calificando a Gaza como un "campo de concentración" y sugiriendo que esta política podría conducir a un nuevo holocausto.