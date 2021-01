Estados Unidos fija decreto contra ocho aplicaciones chinas

A 15 días del final de su mandato, el presidente estadounidense Donald Trump intensificó la ofensiva contra la tecnología china, firmando un decreto contra ocho aplicaciones en nombre de la "seguridad nacional".

El decreto firmado prohíbe dentro de 45 días cualquier transacción con estas aplicaciones, "de cualquier persona que dependa de la jurisdicción de Estados Unidos".

Se trata de un nuevo frente en la rivalidad tecnológica con China, cuyas aplicaciones innovadoras tienen ahora ambiciones mundiales.

Pekín vigila de cerca internet y bloquea los sitios considerados políticamente sensibles. Este sistema, apodado "la gran muralla informática", le permitió hacer surgir campeones digitales, en ausencia de competidores estadounidenses -como Google, Facebook o Twitter- bloqueados en su territorio.

Aunque algunas de las ocho aplicaciones son populares en el extranjero, otras son utilizadas principalmente por los chinos.

WeChat Pay, simple como un escáner

Se trata de un servicio de pago imprescindible en China que se sustituye cada vez más a la utilización de dinero en efectivo. Este monedero electrónico está integrado en WeChat (grupo Tencent), el correo electrónico más utilizado por los chinos.

Hasta en los rincones más remotos, inclusive en los mercados para pagar pequeñas sumas, los chinos pasan por WeChat Pay. Las transacciones se realizan escaneando un código QR con el teléfono celular y también es posible transferir dinero a sus contactos.

WeChat cuenta con 1.200 millones de usuarios activos. Aunque mayoritariamente en China, la aplicación también está disponible en unos veinte de idiomas.

QQ, más que el MSN chino

Al igual que WeChat, QQ pertenece al gigante Tencent. Lanzada en 1999, esta aplicación fue el primer correo electrónico de éxito en el país.

El programa se basaba en gran medida en MSN Messenger del estadounidense Microsoft. QQ es, de alguna manera el ancestro de WeChat, desarrollado posteriormente específicamente para teléfonos inteligentes.

QQ que dispone también de un servicio de correo electrónico, se adaptó desde entonces a la era del móvil (videoconferencias, plataforma de pago QQ Wallet).

La aplicación sigue siendo popular en China en el ámbito profesional y reivindica más de 768 millones de usuarios activos, en su mayoría chinos.

Alipay, más fuerte que PayPal

Alipay, propiedad del gigante del comercio en línea Alibaba, fundada por el multimillonario Jack Ma, es la plataforma de pago más grande del mundo.

Como WeChat Pay, su principal competidor en China, Alipay permite pagar sus compras a través de una aplicación móvil utilizando códigos QR.

Presente en más de 80 millones de tiendas, este sistema es utilizado cada mes por más de 700 millones de personas, según las cifras de la empresa.

Alipay declara un volumen anual de transacciones que supera los 118 billones de yuanes (unos 17,7 billones de dólares, 14,4 billones de euros), es decir, cinco veces más que el gigante estadounidense PayPal.

CamScanner, especialista de la digitalización

Digitalizar documentos con el teléfono celular, convertir en texto los elementos de una foto o "depurar" los documentos escaneados para convertirlos en archivos de alta resolución, CamScanner ofrece una serie de herramientas de exploración y soluciones para el almacenamiento y el intercambio de archivos.

CamScanner es desarrollado por el chino INTSIG, especializado en tecnologías de reconocimiento (facial, vocal y documentos de identidad), que reivindica más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

En 2019, el editor ruso de antivirus informático Kaspersky encontró un programa maligno en CamScanner. Por su parte, India prohibió la aplicación el año pasado en nombre de la seguridad, al igual que más de otras 200 aplicaciones chinas.

VMate, la competencia de TikTok

Danzas o canciones en playback, desafíos filmados, la aplicación permite, al igual que TikTok -que conquistó a los adolescentes de todo el mundo antes de estar también en la mira de Estados Unidos-, crear y compartir videos cortos.

Lanzada en 2017 con el apoyo de Alibaba, dirigida al enorme mercado indio, VMate es muy popular en India pero ahora también figura en la lista de las aplicaciones chinas prohibidas en el país.

SHAREit, compartir sin límites

Películas, fotos, música y hasta documentos de texto. SHAREit es una aplicación de contenidos compartidos que acepta todo tipo y tamaño de archivos.

Permite compartir rápidamente archivos pesados en todo tipo de dispositivos (smartphones, computadoras o tabletas) sin pasar por una conexión a internet y conservando la calidad original.

La principal ventaja de la aplicación es la confidencialidad de los intercambios, que en principio no pueden ser interceptados por un tercero.

SHAREit, disponible en 45 idiomas, cuenta con 1.800 millones de usuarios repartidos a lo largo de 200 países y regiones.

WPS Office, alternativa de Microsoft

Es la alternativa china al popular programa de oficina de Microsoft (Word, Excel). Fundada en 1989, la empresa de unos 2.000 empleados reivindica más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y posee filiales en Estados Unidos y Singapur.

Las redes promueven una caravana migrante animadas por la llegada de Biden

De otro lado, una nueva caravana de inmigrantes hondureños hacia EE.UU. que saldría el 15 de enero, está siendo promovida en redes sociales con la esperanza de llegar a ese país cuando ya haya asumido Joe Biden como el nuevo presidente estadounidense.



Uno de los presuntos promotores de la caravana dijo escuetamente este martes a periodistas que abrigan "la esperanza" de llegar a Estados Unidos cuando Biden ya esté ocupando la Casa Blanca, lo que está previsto para el 20 de enero.



La caravana comenzó a ser promovida desde el pasado día 1, pese a que a finales de octubre de 2020 fueron frustrados dos intentos de otras dos que salieron desde San Pedro Sula, en el norte hondureño. En esa ocasión, los pocos que lograron ingresar a Guatemala no pudieron pasar de ese país.



"Caravana 15 de enero 2021. Salimos San Pedro Sula terminal (de autobuses)", dice la convocatoria en la red social Facebook, que no se atribuye nadie en particular.



El Gobierno de Guatemala advirtió hoy que prepara un plan estratégico ante el eventual arribo a ese país la próxima semana, de una nueva caravana de hondureños que pretenden llegar a Estados Unidos.