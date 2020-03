Estados Unidos inculpará a Nicolás Maduro por patrocinio al terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos procederá este jueves a incluir a Venezuela en una muy reducida lista de países que patrocinan el terrorismo; una lista donde solo están Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria.

Según han confirmado fuentes del gobierno estadounidense a CNN, esta decisión le permite, entre otras cosas, imponer más sanciones al gobierno de Nicolás Maduro e incluso, como ya lo confirmó el senador republicano, Marco Rubio, inculpar directamente al mandatario venezolano por terrorismo.

"Hoy Nicolás Maduro será inculpado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo", escribió el senador por la Florida, antes de una conferencia de prensa virtual del fiscal general Bill Barr anunciada sobre Venezuela.

