Estados Unidos quita entrevista a varios tipos de visa, ¿está la suya?

Las personas ahora quieren viajar y conocer diferentes partes del mundo. Sin embargo, en algunos países se necesita de una visa para poder ingresar.



Aunque el trámite es un poco tedioso, en varias ocasiones, hay que realizarlo si se quiere disfrutar de esta experiencia en el exterior.



Lea también: Quemados por pólvora en Colombia: Ya son 466 tras la noche de Navidad



Ahora bien, Estados Unidos dio a conocer que para tramitar la visa americana no todos deberán presentar entrevista consular. Debido a la pandemia del Covid-19, cambiaron ciertas medidas que permitirá a los colombianos viajar más fácil al país.



El Departamento de Estado (DOS) anunció que las personas con las visas de Estudiantes extranjeros y Titulares de visas de trabajo temporal no tendrán que someterse a la entrevista para agilizar su trámite.

Visa americana sin entrevista

Visas H-3: Aprendices o visitantes de educación

Visas L: Empresas que transfiere a sus empleados

Visas F y M: Estudiantes

Visas académicas J: Intercambio académico

Visas H-2: Trabajadores agrícolas y no agrícolas

Visas P: Artistas

Visas Q: Quienes participan en programas de intercambio internacional

Visas O: Quienes tengan logros o habilidades extraordinarios

Visas H – 1B: Ocupaciones especializadas

A pesar de que este anuncio no es nuevo, la medida irá hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.



En este sentido, es importante aclarar que esta noticia solo será válida para la visa de no inmigrante. Eso quiere decir que, solo aplica para las personas que no deseen quedarse a vivir en el país gobernado por Joe Biden.

Lea también: Sospechoso de tiroteo en París reconoció odio patológico hacia extranjeros tras ser víctima de robo



Es de resaltar que si desea renunciar a la entrevista, esto aplica para quienes renovarán la visa en la misma clasificación dentro de 48 meses luego de su vencimiento.



Si desea más información, en este enlace puede encontrarlo y saber si puede eximirse de la entrevista consular.