A su turno, David Grusch aseguró en la audiencia que había sido informado de "un programa de recuperación y reversión de ingeniería de UAP que ha estado en marcha durante varias décadas", pero que no pudo acceder a esa información.

Grusch ya había hablado públicamente al respecto hace más de un mes, en entrevista con 'News Nation', cuando dijo lo siguiente sobre el programa y los objetos investigados: "Estos son vehículos técnicos de origen no humano, llámelos naves espaciales si quiere, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado".

Asimismo, en diálogo con The Debrief, afirmó que se han recuperado desde partes hasta naves completas: objetos "de origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre u origen desconocido) basado en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de materiales, así como la posesión de arreglos atómicos únicos y una firma radiológica particular".

"No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos", añadió.