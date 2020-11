Estadounidenses desafían alertas sobre la Covid para celebrar el Día de Acción de Gracias

Este fin de semana, las imágenes de aeropuertos repletos en Chicago o en Phoenix, en Arizona, recorrieron las redes sociales y alimentaron inquietudes.

Fue el fin de semana "de más trabajo desde el comienzo de la pandemia", con más de tres millones de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses entre viernes y domingo, dijo el lunes la agencia TSA, a cargo de los controles de seguridad en aeropuertos.

Sin embargo, la cifra es muy inferior a los siete millones de viajeros registrados hace exactamente un año. "Nuestros llamados a ayudar cayeron en oídos sordos egoístas", deploró en Twitter Cleavon Gilman, médico especialista en urgencias de Arizona, quien destacó que los servicios de cuidados intensivos del estado ya están "inundados" de enfermos con covid-19.

En Nueva York, así como en muchas ciudades estadounidenses, las filas para someterse a un test son larguísimas. Los responsables de salud subrayan, no obstante, que una prueba negativa unos días antes de la fiesta no elimina los riesgos de transmisión.

Amanda y Chris, amigos neoyorquinos de 24 años cada uno, hicieron dos horas de cola el domingo antes de partir a Florida a reunirse con sus padres.

"Nuestras familias insistieron en que fuéramos", lamentó Amanda, que trabaja en una casa de subastas. "Cuando le dije a mi madre que iba a hacer la fila, me dijo 'No lo hagas, no precisas hacerlo'. Y yo le dije 'por supuesto que lo haré, los veré a todos ustedes, eso me preocupa' (...) Parecen mucho menos listos que nosotros".