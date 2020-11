Estadounidenses tienen derecho a conocer el ganador el día de la elección: Trump

Los estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección: ese fue el mensaje que lanzó este martes el presidente Donald Trump durante una visita a una sede de campaña del partido republicano en Virginia.

"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el 3 de noviembre", día de los comicios, insistió Trump, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y por lo tanto el anuncio de resultados.

Trump se refería principalmente a su desacuerdo con una Corte Suprema renuente a intervenir en una decisión que permitía a Pensilvania seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta tres días después de las elecciones.

Esta medida se tomó debido a las complicaciones logísticas en momentos en que el país se enfrenta a la pandemia de coronavirus, que provocó una avalancha de votos enviados por correo.

Pensilvania es visto como un estado clave en esta elección, y tanto Trump como su contrincante demócrata, Joe Biden, han hecho campaña ahí en los días recientes.

"No se pueden retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas", dijo Trump mientras los estadounidenses votaban en todo el país. Más de 100 millones de personas habían emitido sus votos anticipados.

"No puedes hacer eso. El mundo entero está esperando. Este país está esperando". Cuando se le preguntó si había escrito un discurso de aceptación o derrota, Trump dijo que no. "Ganar es fácil", dijo. "Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es".

El presidente Donald Trump ya había dicho durante la campaña que quiere una transición "tranquila" después de los comicios, pero fue ambiguo ya que puso una condición: "Siempre que la elección sea honesta".

Desde hace meses, Trump - que este martes opta a un segundo mandato - siembra dudas sobre la legitimidad de las elecciones. El mandatario republicano ha cuestionado la validez de los votos por correo, ha puesto en duda que vaya a aceptar los resultados si pierde frente al demócrata Joe Biden y ha sido vago respecto a cómo se articularía una transición.

En Estados Unidos además la transición es particularmente larga, con un periodo de dos meses y medio entre la elección y la toma de mando.

Después de una campaña marcada por una crispación nunca vista, en medio de una crisis sanitaria, no se sabe cómo se articularía un traspaso del mando entre Trump y Biden.