La pandemia del Coronavirus (Covid-19) y la necesidad de adoptar el aislamiento preventivo como una medida para impedir la propagación de contagios ha hecho que las plataformas de comercio electrónico ganen una gran popularidad entre las personas. Sin embargo, esta situación también ha generado un nuevo campo de acción para quienes se dedican a la estafa y al fraude.

Medios internacionales han reportado un caso de estafa a comerciante a través de Mercado Libre, el hecho permitió que le robaran un iPhone y la suma de 62 mil pesos argentinos ($3.304.228 aproximadamente).

De acuerdo con una publicación de Infobae, ese fue el caso de un comerciante de Argentina que a principios de 2020 puso a la venta en Mercado Libre un iPhone X, por el valor de 62 mil pesos, y que un estafador se terminó robando gracias a una acción fraudulenta.

El hecho se produjo el pasado 18 de marzo pasado cuando un comprador interesado por el equipo se contactó con el comerciante y le indicó que necesitaba con urgencia el teléfono, por lo que iría personalmente a buscarlo porque debía emprender un viaje hacia otra ciudad.

A través de WhatsApp ambas partes acordaron que el comprador iría a recoger el equipo en el local del vendedor y que el pago se realizaría por medio de una tarjeta de crédito.

“Vi el cobro aprobado a través de Mercado Pago (el sistema de pagos digitales de la compañía) así que entregué el iPhone”, relató el vendedor a la prensa local. “Lo vino a retirar una persona que no me llamó la atención para nada y me contó que lo necesitaba porque le habían robado el celular anterior. Firmó el comprobante, se lo entregué y salió todo bien”, agregó el comerciante en su versión a medios argentinos.

Sin embargo, horas después el comerciante recibió un correo por parte de Mercado Libre en donde se le alertaba que el usuario que se llevó su iPhone X, hizo la compra mediante una cuenta sospechosa.

Por este motivo la plataforma le solicitó que no hiciera la entrega del producto y en caso de haberlo se indicaba que respondiera dicho mail adjuntando el comprobante, para así estar protegido en caso de una reclamación.

Ante esta situación, el vendedor envió su comprobante y dio por terminada la situación pues dicha transacción jamás se canceló y él llegó a hacer uso del dinero que recibió por esa compra. No obstante, el pasado 29 de junio recibió un nuevo correo de Mercado Libre en donde se indica que el comprador del iPhone desconoció el pago realizado con su tarjeta de crédito y por lo tanto el dinero de la compra fue descontado de la cuenta de Mercado Pago del comerciante.

De modo que el vendedor perdió su iPhone X y una aproximada de $3.304.228 pesos.

Ante esta situación, el comerciante se vio obligado a presentar una queja ante la plataforma de comercio digital, la cual le pidió que enviara nuevamente el comprobante de la entrega. De hecho, él también adjuntó unas capturas con los chats que sostuvo con el comprador y una imágen que muestra la calificación positiva que el cliente dejó en su perfil de Mercado Libre.

Sin embargo, la respuesta que recibió por parte de la plataforma es que el "DNI del comprobante no coincidía con el del comprador”. Por otra parte, el comprador dejó de responder las llamadas telefónicas y luego se pudo descubrir que su nombre no correspondía al del titular de la tarjeta con la que se hizo la compra.

A raíz de las respuestas negativas que recibió, el comerciante expuso su caso ante Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y también radicó y radicó una denuncia con la policía por el delito de estafa.

Días después de entablar estas acciones, Infobae reportó que el comerciante ha recibido un fallo a su favor tras revisarse el caso y comprobarse que el vendedor nunca ha tenido conductas fraudulentas o sospechosas en su historial de ventas en la plataforma, mientras que en el comprador si se registraban comportamientos fraudulentos con otros comerciantes.

En dicho fallo se indicó que el comerciante cometió un error que fue inducido por el comprador y por ello es importante que en el momento de hacer la entrega de un producto "el vendedor solicite siempre el DNI (Documento Nacional de Identidad) del comprador o la persona esté recogiendo el producto".